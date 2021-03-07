شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزارى فى الأردن يشمل 9 حقائب..والوزراء الجدد يؤدون اليمنين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تعديلا على حكومة بشر الخصاونة، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك في قصر بسمان الزاهر، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وشمل التعديل تسع حقائب وزارية، منها وزارة الثقافة، النقل، المياه والري، الزراعة، العمل، التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتم تعيين المهندس محمد جميل وزيرا للمياه والري وعلي حمدان وزيرا للثقافة، والمهندس وجيه طيب وزيرا للنقل، الدكتور أحمد نوري وزيرا للعدل، المهندس خالد موسى وزيرا للزراعة، الدكتور محمد خير وزيرا للتربية والتعليم، الدكتور معن مرضي وزيرا للعمل، المهندس صخر مروان وزير دولة لشؤون الإعلام، مازن عبدالله هلال الفراية وزيرا للداخلية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وقدم بعض وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم، الأسبوع الماضي، تمهيدا للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم.

ويعد هذا التعديل الأول لحكومة بشر الخصاونة بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتشكيل الحكومة، خلفاً لحكومة عمر الرزاز".

كان الملك عبدالله الثاني وافق على حكومة الخصاونة التي ضمت 32 وزيرا، في 12 أكتوبر، وبدأت أعمالها في هذا التاريخ.