شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تدمير دفاع جوى معاد من نوع سام ـ 6 تابع للحوثيين فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف العربى فى اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، تدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشار التحالف العربى في اليمن إلى أنه تم تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب، متابعا: ندعم عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين .

وقال التحالف العربى في اليمن، إن التصعيد الحوثي ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية، موضحا أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.

وأضاف التحالف العربى في اليمن، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها.

وفى وقت سابق نقل تليفزيون العربية عن التحالف العربى قوله إنه نفذ اليوم الأحد ضربات جوية على أهداف عسكرية لحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في صنعاء وعدة محافظات أخرى.

وأضاف التحالف أن "العملية النوعية تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".