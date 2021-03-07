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بلجيكا تسجل 2799 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

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القاهرة - سامية سيد - سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 2799 حالة إصابة جديدة بفيروس المُستجد "كوفيد- 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 785 ألفا و809 حالات.
وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم /الأحد/ - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفا و240 حالة، وذلك عقب تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.
يذكر أنه تم اعطاء 943 ألفا و152 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن في مختلف ارجاء بلجيكا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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