شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي.. تمديد خدمة أمير حائل 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة حائل، تمديد خدمة أمير المنطقة لمدة 4 سنوات مقبلة. وقال حساب الأمانة الرسمي على “تويتر”: “صدور أمر ملكي، بتمديد خدمة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة حائل لمدة أربع سنوات”. وتلقى أمير المنطقة التهاني والتبريكات والدعوات بالتوفيق والسداد خلال فترة توليه مسؤولية الإمارة.

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