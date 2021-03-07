شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير دفاع جوي معادٍ «سام – 6» يتبع للحوثيين في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الأحد)، تدمير دفاع جوي معاد من نوع «سام – 6» تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب.

ويشدد «التحالف» على استمراره «بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي».

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