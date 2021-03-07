طائرات التحالف تستهدف مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة اليمنية صنعاء. كما نفذت مقاتلات التحالف غارات نوعية استهدفت من خلالها القدرات والعناصر الإرهابية الحوثية ضمن جهود الإسناد والدعم للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل. وفي وقت سابق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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