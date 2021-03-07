شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» توضح غرامة إسكان العمالة بعقار غير مرخص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أحمد قطان، عن غرامة استخدام عقار بغرض إسكان العمالة وهو غير مرخص.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم: إن كل من يستخدم عقاراً لغرض إسكان العمالة فهو عرضة للمخالفة التي تبدأ بـ30 ألفاً في الزيارة الأولى، وتنتهي بـ50 ألف ريال في الزيارة الثانية، وتتعدد هذه القيمة بتعدد المخالفات.

ودعا “قطان” جميع ملاك المنشآت وأصحاب العقارات للمسارعة بترخيص عقاراتهم لكي تتطابق مع الاشتراطات الصحية المنصوص عليها.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأماكن التجارية وأماكن التجمعات في المطاعم أو المقاهي وغيرها على الرقم 940، وكذلك على مخالفات سكن العمالة على الرقم نفسه.