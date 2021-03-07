الأرصاد المصرية تحذر: 8 درجات انخفاض في نهاية الأسبوع

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الأرصاد المصرية أكدت انخفاض درجات الحرارة 8 درجات نهاية الأسبوع الخالي بدء من يوم الخميس 11 مارس/ آذار إلى السبت 13 من الشهر نفسه.

وقالت إن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وسيتراوح من 6 لـ8 درجات.

ونشرت الهيئة أيضا الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غد الاثنين 8 مارس الي السبت 13 مارس.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة الانخفاض التي تحدثت عنها الهيئة فقد جاءت كالتالي، حيث سيشهد الخميس 11 مارس نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

أما الجمعة 12 مارس، فستشهد أيضا نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وسيشهد يوم السبت 13 مارس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.