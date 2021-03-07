مصر تؤكد للأمم المتحدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وتناول اللقاء تطورات الأزمة في ليبيا، حسب موقع بوابة الأهرام المصرية.

وأكد الطرفان ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا "يحفظ وحدة الدولة ويصون مقدرات شعبها".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة أعلن إرسال مقترح تشكيلة هيكلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لنيل ثقته، حتى تبدأ بعدها مرحلة انتقالية تقوم الحكومة الجديدة خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الذي انعقد في جنيف خلال الأسابيع الماضية.