شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يصل محافظة أربيل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل.

وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، إن "قداسة البابا وصل اليوم الأحد إلى محافظة أربيل وسيقيم قداسا كبيرا في ملعب فرانسو حريري بحضور عدد كبير من المواطنين".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن البابا فرنسيس سيعقد قداسا كبيرا في أربيل، لافتا إلي أن جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عال وحسب التوقيتات المقررة له".