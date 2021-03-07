شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 70 عنصرا حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى بجبهة تعز جنوب غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 70 عنصراً من مليشيات الحوثي، المدعومة إيرانياً، اليوم الأحد، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمنى بجبهة مقبنة غرب تعز.

وأكد قائد جبهة "مقبنة" حميد الخليدي - في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية - أن قوات الجيش كسرت هجوماً للمليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عدد من المواقع المحررة.. مشيراً إلى مصرع 70 عنصراً حوثياً وإصابة العشرات في مواجهات متواصلة انتهت ظهر اليوم بهزيمة المليشيات وانكسارها. وأشار الخليدي إلى أن المليشيات هاجمت مواقع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها حيث دارت معارك عنيفة في مناطق "الطوير" و"الكويحة" بـ"عزلة اليمن" بجبهة "مقبنة" المشتعلة منذ أيام، وخسرت المليشيات عددا من المواقع والتباب الجبلية ومُنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.



وكان الجيش اليمني، أعلن أن قواته تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.