شكرا لقرائتكم خبر عن نحات عراقى مسلم يصمم صليبا ويقدمه هدية لبابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النحات الموصلي المسلم عمر يونس صليبا هدية لبابا الفاتيكان فرانسيس الثاني في منطقة "حوش البيعة " بمدينة الموصل العراقية.



الصليب وأشار يونس - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأحد، إلى أنه صمم الصليب ليقدمه هدية لبابا الفاتيكان، الذي يزور العراق حاليا؛ ليؤكد من خلاله نبذ العنف الطائفي والتعايش السلمي بين أطياف الشعب العراقي.



هدية بابا الفاتيكان هدية

ووصل موكب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل العراقية، ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وصل إلى مدينة الموصل العراقية بعد أن أنهى زيارته إلى أربيل.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس وصل إلى الموصل، وسط استقبال رسمي وشعبى من أهالى المدينة.

وكان البابا فرنسيس قد زار - فى وقت سابق اليوم - عاصمة كردستان العراق، واجتمع مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزانى.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق - في تغريدة عقب لقاء البابا - "إنه مع بدء زيارة البابا في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".