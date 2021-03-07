شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تحيى ذكرى الحرب السورية بحملة "سوريا 10".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ألبوم صور يرصد الأزمة السورية في 10 سنوات، وذلك تزامنا مع ذكرى مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا الموافق 15 مارس ووفقًا لليونيسف، فإن هذه الحرب هي إحدى أكثر الحروب ضراوة في التاريخ الحديث – خلّفت تأثيرًا هائلاً على الأطفال والطفولة، يعتمد اليوم أكثر من 8.5 مليون طفل سوري على المساعدات، سواء كان ذلك داخل سوريا أو في البلدان المجاورة.

المديرة الإقليمية للإعلام لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولييت توما، التي تدير وتشرف على حملة اليونيسف التي تحمل عنوان "سوريا 10"، قالت وفق بيان المنظمة الأممية: "قمنا بجمع هذه الصور على مدى السنوات العشر الماضية، أي منذ بدء الأزمة في عام 2011، لتسليط الضوء على التأثير الهائل للحرب على أطفال سوريا"، لافتة إلى أنه تشمل المواد التي توفرها اليونيسف مقاطع فيديو وصور ومرئيات ولقطات مُصورة، والأهم من ذلك مقابلات مع الأطفال من أجل رفع أصواتهم وآمالهم وتطلعاتهم وأحلامهم.

واختتمت توما قائلة: "تستحق قصة أطفال سوريا أن تُروى بكل الطرق الممكنة، ولتسليط الضوء أيضا على الإصرار والشجاعة والآمال والتطلعات لأطفال سوريا."



سوريا 2012 طفلة سوريه تهجر منزلهم مع والدها



سوريا 2012 نزوح أسرة سوريه



سوريا 2012 طفل يقف بجانب دبابة دمرت منزلهم



سوريا 2013 اطفال سوريا فى احد المخيمات



2014 طفل سوري خلف خيمه تحمية من البرد



2014 اطفال سوريا داخل خيمة وسط الامطار



2015 طفل سوري بجانب النيران للتدفئة من البرد



2015طفل سوري يحتضن شقيقه الرضيع وسط الدمار



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