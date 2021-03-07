إغلاق 4 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم أربعة 4 مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يوماً 228 مسجداً، تم فتح 218 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت اثنين في منطقة مكة المكرمة، ومسجدا بمنطقتي القصيم والرياض.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد، ثلاثة منها بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة عسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في المساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.