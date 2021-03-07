“العقاري” يحدّد موعد الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – ياسر الحبيشي: أكّد الصندوق العقاري، أنه سيتم البدء بالتنفيذ عن طريق الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية من المتقدمين قبل عام 1432هـ؛ وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١م، موضحًا أن ذلك حسب الميزانية المعتمدة من قِبل الجهات المعنية وأولوية التقديم؛ حيث جاء ذلك في رد صفحة المستفيدين على أحد المتقدمين.

وكان الصندوق قد دعا، في وقت سابق من العام الماضي، المستفيدين ممّن هم على قوائم الانتظار وصدرت لهم أحكام قضائية نافذة من المحاكم؛ إلى تحديث بياناتهم من خلال الموقع؛ وذلك لمعالجة طلباتهم من أجل توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق

وقال الصندوق العقاري: إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 23 / 9 / 1440هـ؛ اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية القواعد والإجراءات لمعالجة “طلبات القروض المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 / 07 / 1432ه، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب التوجيه الكريم.

وأضاف: بناءً على توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول لمعالجة مَن صدرت لهم أحكام نهائية، وذلك بعد تحديث بياناتهم من خلال التسجيل عبر الموقع.

وأردف: توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق حسب توافر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتبارًا من ميزانية عام 2021م، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي حاليًا، مع التأكيد على تسهيل حصول مَن يرغب منهم على التمويل العقاري المدعوم. والاستفادة من برامجه ومبادراته المتنوعة مباشرة، كما هو متاح للجميع عبر خدمة المستشار العقاري.