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“التعاون الإسلامي” تندد بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عدد من المسيرات المفخخة باتجاه المملكة

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: نددت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات في بيان اليوم، إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية .

وأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين بيقظة وقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من الهجمات الحوثية قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد معاليه تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك الميليشيا تعد (جرائم حرب).

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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