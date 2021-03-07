التحالف يعلن بدء عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أعلنت قوات التحالف، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضحت قوات التحالف، أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدداً من المحافظات، مشيرة إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن صباح اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيات الحوثية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.