“سعود الطبية” تحذر: “وذمة الرئة” تشكل خطرًا يهدد الحياة

الكويت - هبة التوبجي - حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الرعاية التنفسية من وذمة الرئة؛ كونها تشكل خطرًا يهدد الحياة وتتسبب في توقف التنفس وتوقف القلب.

وأوضح أخصائي العلاج التنفسي عادل العتيبي أن وذمة الرئة تعني تراكم السوائل في الرئة لذا تعرف أيضًا باسم “استسقاء الرئة”، وهي قد ترجع لأسباب عدة أبرزها قصور القلب وقصور الكلى وأمراض الرئة .

وأشار العتيبي إلى أن الأعراض تتمثل في ضيق التنفس وأصوات صرير صادرة أثناء التنفس والسعال وآلام في الصدر، بالإضافة إلى شحوب الوجه وتغير لون الشفاه والأظافر والأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأوكسجين.

وأكد العتيبي على أهمية الوقاية من الوذمة الرئوية من خلال السيطرة على ضغط الدم بالمحافظة على وزن صحي وممارسة التمارين بانتظام، ومراقبة مستوى الكوليسترول بالحفاظ على مستويات كوليسترول منخفض من خلال الحد من الدهون المتحولة والدهون المشبعة والتوقف عن التدخين وممارسة الرياضة والتقليل من التوتر، والالتزام بنظام غذائي مفيد للقلب عن طريق نظام غذائي متوسط وغني بالأطعمة السمكية والحبوب الكاملة والفواكه والخضر والدهون الصحية.

وأضاف: يجب الحد من تناول الأملاح لأن، الإفراط في تناولها يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم لذلك من الأفضل اتباع حمية قليلة الملح، وممارسة الرياضة للحفاظ على سلامة القلب؛ لذلك لا بد من ممارسة بعض التمارين كالمشي والركض وركوب الدراجة واليوغا والسباحة.