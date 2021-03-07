شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يكشف أعداد المخالفات للإجراءات الاحترازية خلال الشهر الماضي.. ويوجه رسالة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إنه تم رصد أكثر من 209 آلاف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الشهر الماضي.

وأكد “الشويرخ”، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أنه ينبغي على الجميع في المملكة الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كافة الأنشطة.

وأضاف أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، عدم تمديد الإجراءات الاحترازية المتعلقة، بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.