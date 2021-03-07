شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: جميع الإجراءات الاحترازية في المملكة تأتي بشكل استباقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الوعي هو صمام أمان وحصن حصين لسلامة المجتمع، ومن الضروري المواصلة حتى تجاوز الجائحة بالمناعة المجتمعية.

وأضاف “العبدالعالي”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم الأحد، أن أخذ لقاح كورونا هو الخطوة الأولى في تقوية مناعة الفرد، والطريق الأمثل نحو المناعة المجتمعية، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية في المملكة تأتي بشكل استباقي، والوزارة لديها القدرة على رصد الحالات بشكل دقيق ومبكر.

وأكد “متحدث الصحة” أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في مستوى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

وأشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطائها بلغت نحو 1.332.740 جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى اليوم.