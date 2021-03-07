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التحالف يبدأ الرد على هجمات "أنصار الله" بالقصف الجوي

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف حسب وكالة رويترز إنه وجه ضربات اليوم الأحد على أهداف تابعة لأنصار الله.

© Sputnik . Pavel Lvov

وأشار إلى أن ضرباته وجهت إلى أهداف عسكرية حوثية.

وأكد التحالف إن عمليته النوعية "تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة". 

وتقود منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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