متجهة إلى بلد عربي... الأمن السوري يحبط عملية تهريب "حشيش" ضخمة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة درعا جنوب سوريا، أن جهاز الأمن السوري العامل في المحافظة، تمكن خلال عمليات المتابعة والتدقيق على الحواجز، من إحباط محاولة تهريب حوالي 100 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر باتجاه الحدود الأردنية.

وأشار المراسل بأن الشحنة المعدة للتهريب إلى الأراضي الأردنية كانت مغلفة ضمن 593 كيسا تم وضعهم ضمن صندوق مخفي بطبقة من الحديد في القسم الخلفي من السيارة.

وتم ضبط الكمية خلال عملية تفتيش دقيقة للسيارة من قبل أحد الحواجز العسكرية، حيث كانت السيارة متجهة باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى الحدود الأردنية.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD الأمن السوري يحبط عملية تهريب "حشيش" ضخمة

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عمليات تهريب للمخدرات في محافظة درعا والمنطقة الجنوبية، حيث أحبطت الجهات المختصة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي محاولة تهريب لكميات هائلة من المواد المخدرة، والتي تضم ما يزيد طن ونصف من مادة الحشيش المخدر وأكثر من 500 ألف حبة كتباغون، وذلك بين محافظتي درعا والسويداء كانت موضوعة ضمن سيارة شاحنة نوع هوينداي محملة بمادة البصل بشكل مخفي.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD الأمن السوري يحبط عملية تهريب "حشيش" ضخمة

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت عمليات التهريب والاتجار للمواد المخدرة في محافظة درعا، نظرا لقرب هذه المحافظة من الحدود الأردنية.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD الأمن السوري يحبط عملية تهريب "حشيش" ضخمة

وقالت مصادر أمنية لـ "سبوتنيك" أن تجار ومروجي المخدرات يعملون على نشر هذه الآفة بين جيل الشباب، لاسيما المراهقين منهم وبشكل خاص في القرى والأرياف، الأمر الذي يتطلب حرصا ووعيا كبيرين من قبل المجتمع المحلي بضرورةِ الإبلاغ عن أي حالات تعاطي او إتجار للمواد المخدرة.