شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يصل سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، اليوم الأحد، إلى مدينة سرت استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وقال عضو المكتب الإعلامي ببلدية سرت محمود الناجح - في تصريحات نقلتها (بوابة أفريقيا) - "إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان على رأس المجموعة التي وصلت إلى المدينة".