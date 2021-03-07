فلسطين تسجل 2264 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 169‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتشهد عدة محافظات بالضفة الغربية اليوم إغلاقا شاملا يمتد في بعضها ليومين وأخرى لأسبوع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 223489، تعافى منهم 198253 وتوفي 2365.