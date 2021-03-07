شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت قوات التحالف، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضحت قوات التحالف، أنالعملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاءوعدداً من المحافظات، مشيرة إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن صباح اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيات الحوثية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
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