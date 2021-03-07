شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من «الصندوق العقاري» لأصحاب الأحكام النهائية.. الإقراض المباشر في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف صندوق التنمية العقارية، عن موعد البدء بالتنفيذ عن طريق الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية من المتقدمين قبل عام 1432هـ.

وأوضح الصندوق رداً على بعض الاستفسارات، أن البدء بالتنفيذ عن طريق الإقراض المباشر سيكون خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١م، حسب الميزانية المعتمدة من قِبل الجهات المعنية وأولوية التقديم.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، قد اعتمد (القواعد والإجراءات المعالجة لطلبات القروض المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 /‏‏7/‏‏ 1432)، ووجه المجلس بإيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكام نهائية وتوفير آلية للصرف من رأسمال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض.

ووجه مجلس إدارة الصندوق أيضاً بجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية العام الحالي، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.

وطبقاً لقواعد معالجة الطلبات المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية وإجراءتها قبــل تاريخ 23 /‏‏7/‏‏ 1432 هـ، فإن المنتجات والمبادرات صنفت على أنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن من خلال القرض العقاري المدعوم الذي يعني برنامج تمويل عقاري سكني يقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي، وتطبق القواعد على صاحب الطلب المقدم للصندوق قبل تاريخ 23 رجب من عام 1423.

جدير بالذكر أن الصندوق العقاري، قد دعا في وقت سابق من العام الماضي، المستفيدين ممّن هم على قوائم الانتظار وصدرت لهم أحكام قضائية نافذة من المحاكم؛ إلى تحديث بياناتهم من خلال الموقع؛ وذلك لمعالجة طلباتهم من أجل توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق.