تناول التمر يعزز صحة العظام.. ما السر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لتمر طعمة حلو شهي، إلا أن تناول التمر باعتدال مهم جدًا لأن الاستهلاك الزائد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكنك الاستفادة من أفضل فوائد التمر على الريق الصحية إذا كنت تستهلك من حبتين أو ثلاثة في اليوم.الكربوهيدرات، وتحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن المهمة، وبالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف، وهي مرتفعة أيضًا في مضادات الأكسدة.



ويحتوي التمر على كميات مناسبة من فيتامين ج، والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والمنغنيز وكلها تساعد في تحسين صحة عظامك.

الحفاظ على صحة جيدة للعظام أمر ضروري للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالعظام كالهشاشة والتي تحدث بسبب نقص فيتامين د والكالسيوم.

ومن فوائد التمر للبشرة أنه يحتوي على كميات جيدة من فيتامين ج والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الكولاجين، ويساعد أيضًا على منع حروق الشمس لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.