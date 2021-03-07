بعد مقتل 3 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلي ينفي تنفيذ أي هجمات قبالة سواحل غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم في بيان، إنه "متابعة للتقارير من قطاع غزة عن مقتل صيادين فلسطينيين في منطقة خانيونس ننفي أي صلة لجيش الدفاع بالحادث".

وأوضح أن "قوات جيش الدفاع لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم".

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وتابع قائلا "تشير المعطيات لدينا أن سبب الانفجار هو داخلي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر محلية لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "بوارج الاحتلال الإسرائيلي قامت باستهداف القارب، ما أدى إلى استشهاد الصيادين الثلاثة".

من جانبه، قال نزار عياش نقيب الصيادين بالقطاع، في بيان "استشهاد ثلاثة صيادين بعد سقوط قذيفة على مركبهم خلال عملهم في البحر جنوب قطاع غزة".

وأوضح عائد بكر مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة في بيان، أنه "تم إخراج جثامين الشهداء الثلاثة من البحر وهم عبارة عن أشلاء جراء القصف الإسرائيلي".

كما أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة فتح تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.