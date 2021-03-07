شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى فى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابى الخسيس، الذى استهدف مطعماً فى وسط العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل 20 مدنيا وإصابة العشرات.