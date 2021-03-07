ذهبت خائفاً وعدت مسروراً

الكويت - هبة التوبجي - اجزم انه لا يوجد دولة في العالم اجمع حتى الدول المتقدمة بذلت من الجهود وسخَّرت من الإمكانات ما قامت به حكومتنا الرشيدة ـ ايدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في مواجهة وباء كرونا الذي عجزت عن مواجهته والحد من خطورته معظم دول العالم .

ولن اتحدث عن الجهود التي بذلت والمبالغ الطائلة التي رصدت لمواجهة هذه الازمة منذ بدايتها فالحديث عن ذلك يطول .

ولكن سأقتصر في هذ المقال على اللقاح الذي قامت الدولة بتأمينه ودعت المواطنين والمقيمين على حد سواء لتلقّيه في المراكز التي تم تخصيصها لذلك .

ورغم الاشاعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن التحذير من هذه اللقاحات وان لها عواقب ومخاطر على صحة الانسان دون اخذ المعلومة من المصادر الرسمية فقد قررت الذهاب لمستشفى عسير المركزي لأخذ هذا اللقاح وقد وردتني رسالة نصية بأن موعدي يوم الجمعة 5/3/2021م الموافق 21/7/1442هـ الساعة الثانية ظهراً وذهبت للمستشفى وانا خائف وَوَجِل وكنت أحمل هم َّ الانتظار وكنت أتوقع ان أرى امامي صفوفاً طويلة تنتظر اخذ اللقاح ولكن فوجئت عند وصولي للمقر المخصص لذلك والذي يقع خارج مبنى المستشفى الرئيسي فوجئت بالمقر على هيئة مستشفى متكامل روعة في التنظيم واهتمام بالغ بنظافة الموقع وكان في استقبال المراجعين نخبة من أبناء وبنات الوطن يرحبون بالقادم اجمل ترحيب لا تفارقهم الابتسامة ويقدمون الخدمة بكل ادب واحترام بدءاً من الموظف المختص الذي يطلب رقم الهوية الوطنية للتأكد من وجود موعد مسبق ثم الارشاد للذي يليه عبر طريق منظم مخصص للدخول الى ان نصل لمقر إعطاء اللقاح في عشرات الغرف النظيفة والمزودة بالأجهزة الراقية وبعد اخذ اللقاح تم ارشادنا للذهاب لغرف مخصصة للراحة قليلاً لانتظار ما قد يحصل من مضاعفات والتي لم اشاهد ـ بحمد الله ـ احداً تعرض لشيء من هذا القبيل ثم المغادرة مع دعوات العاملين بالمقر للمراجع بالسلامة والتوفيق لقد امضيت دقائق معدودة منذ دخولي المقر وحتى مغادرته لمست خلالها مدى الجهد الذي قامت وتقوم به حكومتنا الرشيدة حرصاً على راحة المواطن والمقيم على حد سواء وقد ادركت حجم الانفاق والتكلفة لهذا المقر والذي يوجد امثاله بالمئات في جميع مناطق المملكة فشكراً من الأعماق لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وشكراً لسمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الذي يولي جميع القطاعات في المنطقة جُلَّ اهتمامه وشكراً لمعالي الوزير المبدع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه وسعادة مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة ولجميع منسوبي مستشفى عسير المركزي شكراً من الأعماق مع دعواتنا بأن يرفع الله هذا الوباء عن بلادنا وعن العالم اجمع انه ولي ذلك والقادر عليه .

كتبه / عبد الله احمد الهنيدي

محامي ومستشار قانوني