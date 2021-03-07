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حالة الطقس.. توقعات برياح سطحية مثيرة للغبار على 7مناطق

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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