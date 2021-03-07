شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «حساب المواطن» بشأن موعد إيداع الدفعة الـ40 للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تبقى 3 أيام على إيداع دفعة شهر مارس 2021، أي في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وكان البرنامج أعلن قبل أيام صدور نتائج الأهلية للدورة الـ40 لشهر مارس الحالي، موضحا أنه يمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا)

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

– أنشئ حساباً عبر البوابة الإلكترونية.

– أدخل المعلومات المطلوبة الخاصة بك وبتابعيك.

– أرفق المستندات اللازمة.

-إتمام التسجيل ويتم الاشعار برقم المعاملة.