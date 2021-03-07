شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهاء مدة عقد الإيجار يؤثر على الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن عقد الإيجار ساري الصلاحية شرط لاستمرار تقديم الدعم للمستفيدين.

وأوضح برنامج حساب المواطن في رده على استفسار أحد المتابعين، حول مدى تأثير انتهاء مدة عقد الإيجار على الدعم، أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري، وفي حال انتهاء العقد يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم حتى لا يؤثر على أهلية واستحقاق المستفيد.

وأعلن حساب المواطن أنه لم يتبق سوى 3 أيام على إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المستوفين الشروط.