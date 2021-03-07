شكرا لقرائتكم خبر عن أشعل الحماس في نفوس طلابه.. مُعلم يبدع في شرح الدروس عبر منصة «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ابتكر مُعلم طريقة حماسية لتدريس منهج اللغة العربية لطلاب الابتدائية عبر منصة “مدرستي”. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المعلم وهو يستخدم طريقة تفاعلية تشعل الحماس في نفوس طلابه مستخدما “قفل ومفتاح” وبكل إجابة صحيحة يقترب المفتاح من فتح الكنز. وأثنى عدد من رواد موقع “تويتر” على طريقة المعلم وسعيه لشد انتباه طلابه وزيادة تركيزهم وتفاعلهم مع المناهج والمواد العلمية عبر “منصة مدرستي”.

كانت هذه تفاصيل خبر أشعل الحماس في نفوس طلابه.. مُعلم يبدع في شرح الدروس عبر منصة «مدرستي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.