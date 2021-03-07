"فوربس" تحذر من مغبة الاعتماد على تطبيقات "VPN" المجانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت "فوربس" من مغبة الاعتماد على تطبيقات "VPN" المجانية عقب اكتشاف قيامها بسرقة بيانات شخصية من ملايين المستخدمين.



وبشكل خاص، تستهدف تلك التطبيقات هواتف أندرويد وهي موجودة بالفعل على أكثر من 100 مليون منها.

وبمجرد تحميلها تقوم تلك التطبيقات بتنصيب برامج تجسس خبيثة ثم تسحب بيانات ملايين المستخدمين.

وحذرت "فوربس" بشكل خاص من تطبيق "سوبر في بي إن".

ومن جهتها، قالت الشركة المسؤولة عن تطبيق "في بي إن برو" إن أكثر من 105 ملايين شخص قد تُسرق تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ويتم بيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت وتسجيل محادثاتهم الخاصة.

وتابعت: "تلك التطبيقات تسمح للقراصنة باعتراض الاتصالات بين المستخدم والمزود، وحتى إعادة توجيه المستخدمين إلى خادم متسلل ضار".