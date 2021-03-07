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الكويت... الحظر الشامل يبدأ الليلة لكنه قابل للإلغاء

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دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت مصادر لصحيفة القبس الكويتية عن تشديد الخالد بعدم التهاون في آلية تطبيق الحظر، لمواجهة تفشي فيروس .

ومن المقرر أن يتم تطبيق الحظر لمدة 30 يوما، لكن المصادر أكدت أن الحظر قابل للإلغاء متى ما استقر الوضع الصحي في الكويت.

وتعقد الحكومة الثلاثاء المقبل اجتماعا، لمناقشة الحظر ومعوقاته لدى بعض الجهات.

أعلنت الكويت أمس السبت تسجيل 1318 إصابة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 199428.

وكان مجلس الوزراء قرر في آخر اجتماع له الخميس الماضي تمديد قرار منع دخول الأجانب إلى البلاد، والسماح للمصلين باداء الصلاة مشيا على الاقدام خلال ساعات الحظر، بالإضافة إلى إغلاق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن الجلوس العامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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