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ظهور نادر لأمير قطر الوالد والشيخة موزا... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وحضر أمير قطر الوالد والشيخة موزا أمس ختام منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD

وكان حاضرا المسابقة أيضا شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، بصفته رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من كبار المسؤولين وجمهور من محبي الفروسية.

وأقيمت المناسبة وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس "" المستجد.

وتوجت الشيخة موزا بنت ناصر الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، إذ جاء في المركز الأول الفارس البلجيكي، نيلز بروينسلس، وحل في المركز الثاني الإيطالي، لورنزو دي لوكا، وفي المركز الثالث الكندي إريك لاماز.

وشاركت الشيخة موزا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورا من حضورها هي وأمير قطر الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل صاني، منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية قفز الحواجز. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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