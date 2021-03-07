"لحظة وداع تاريخية"... فيديو جديد عن لقاء السيستاني وبابا الفاتيكان

دبي - محمود عبدالرازق - وبث مكتب السيستاني، الفيديو الذي لاقى صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر البابا فرنسيس وهو يمسك يد المرجع السيستاني أثناء تودعيه بعد لقاء دام نحو 45 دقيقة صباح أمس السبت.

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد يوم الجمعة الماضي، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.

وأقام البابا فرنسيس، قداسه بكاتدرائية مار يوسف الواقعة في منطقة الكرادة وسط بغداد، أمس السبت، بحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، وذلك بعد زيارته التاريخية لمدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم، سبقها بلقاء تاريخي مع المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني في مدينة النجف.