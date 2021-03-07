الجيش الأمريكي يدخل جنودا وأسلحة جديدة إلى قاعدته في الحسكة السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم".

​ولفتت الوكالة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات.

وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس في القاعدة في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة، بحسب الوكالة.