الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين والمزارعين فى غزة

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلى، مراكب الصيادين فى بحر مدينة غزة وأراضي المزارعين ورعاة الأغنام في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الأحد، بأن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال، ما تسبب باضرار بمركب الصيد وخروج الصيادين الى الشاطيء.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في الآليات العسكرية وأبراج المراقبة على الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، استهدفت أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وأجبرتهم على ترك المنطقة والعودة إلى بيوتهم.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميا باستهداف المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص، ويمنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.