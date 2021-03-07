شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان بعد لقاء بابا الفاتيكان: ملتزمون بالسلام والحرية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس إقليم كردستان بالعراق نيجيرفان بارزانى اليوم الأحد، التزام الإقليم بالسلام والحرية الدينية، وقال بارزاني ـ في تغريدة له عقب لقاء جمعه مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إنه مع بدء زيارة بابا الفاتيكان لإقليم كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر (البيشمركة) وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

وكان البابا فرنسيس قد وصل صباح اليوم إلى محافظة أربيل؛ قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته التاريخية إلى العراق، وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس اجتمع فور وصوله إلى أربيل، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في استقبال البابا فرنسيس، فى مطار أربيل، قادما من بغداد؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة (السومرية نيوز) العراقية.