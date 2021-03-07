شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ فى ترهونة الليبية بعد رصد ترحركات لداعش حول المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوت مكافحة الإرهاب بمدينة تورهان الليبية حالة الطوارئ العسكرية بعد رصد معلومات بتحركات لتنظيم داعش الإرهابى حول المدينة، وأكدت قوة مكافحة الإرهاب بترهونة بحسب، بوابة أفريقيا الليبية، اليوم الأحد، استعداد قواتها للتحرك لأي طارئ بعد ورود أخبار عن تحركات لخلايا تابعة لداعش حول المدينة.