الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيات الحوثى فى عدة جبهات

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية شرق محافظة الجوف، وشمال غرب محافظة مأرب؛ مكبدا إياها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن مجاميع من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة النضود، مؤكدة أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.



وفي ذات السياق، أحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع عسكرية في جبهات المخدرة شمال غرب محافظة مارب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أكثر من 20 عنصراً من مليشيا الحوثي لقوا مقتلهم، وجرح آخرون بنيران الجيش والمقاومة خلال المعارك التي شهدتها جبهات المخدرة ومحزام ماس، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.

وفى وقت سابق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ وذلك وفقا لما نقلته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد.