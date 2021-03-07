شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يصل إلى مدينة الموصل شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البابا فرنسيس إلى مدينة الموصل اليوم الأحد، للصلاة فى المدينة الشمالية التى كانت يوما ما معقلا لتنظيم داعش.

وفى وقت سابق غادر البابا فرنسيس عاصمة كردستان العراق "أربيل"، متوجها إلى محافظة نينوى، وذلك تمهيدا لزيارته لمدينة الموصل، وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس اجتمع فور وصوله إلى أربيل، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني".