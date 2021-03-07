شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، عن تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية، ليرتفع عدد الطائرات التي تم اعتراضها اليوم لـ10 طائرات مسيرة.

وكانت قوات التحالف قد تمكنت من تدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة، ثم 3 طائرات أخرى صباح اليوم الأحد.