شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «توكلنا» بشأن التسجيل في التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة “الصحة”، أنه يجب التواجد داخل المملكة لكي يتم تفعيل التسجيل في التطبيق والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، مساء أمس السبت، حيث أكد التطبيق في رده، أنه يجب التواجد داخل المملكة لكي يعمل التطبيق.

جدير بالذكر أن التسجيل في تطبيق توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت إدارة تطبيق “توكلنا” طريقة إنشاء واستعادة كلمة المرور لمستخدمي التطبيق، في ظل اشتراط الوزارات والجهات الحكومية والمولات التجارية تحميل التطبيق لدخول مقارها.

وقالت إدارة التطبيق إنه لإنشاء كلمة المرور يشترط ما يلي:

– يجب ألا تقل عن 8 خانات

– رقم واحد (على الأقل)

– حرف صغير واحد (على الأقل)

– حرف كبير واحد (على الأقل)

– لغة الإدخال يجب أن تكون الإنجليزية

كما شرحت الإدارة طريقة استعادة كلمة المرور والتي تمثلت خطواتها في:

– اضغط على نسيت كلمة المرور بعد فتح صفحة الدخول الرئيسية للتطبيق.

– ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

– ادخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

– ادخل كلمة المرور الجديدة التي يجب أن تتكون من رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام، ثم ادخل تأكيد كلمة المرور الجديدة.