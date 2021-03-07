شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أمني يقترح استخدام «البصمة» بدلاً من التوقيع في المعاملات البنكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح المستشار الأمني الدكتور سعود المصيبيح، البنك المركزي باعتماد استخدام البصمة بدلاً من التوقيع في المعاملات البنكية وغيرها لأنها أكثر أماناً للمواطن والمقيم.
وقال المصيبيح خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، إنه خاطب محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك عبر “تويتر”، وقدم له نصيحة بضرورة اعتماد البصمة لكونها أكثر أماناً من التوقيع الذي من الممكن أن يتغير مع مرور الوقت ويعطل العميل عند إنهاء معاملاته البنكية.
وأضاف أن استخدام البصمة يحد من عمليات التزوير في المحررات الرسمية مثل الشيكات وغيرها.
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