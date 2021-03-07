شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر 3 طائرات مُسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات ‏التحالف، عن اعتراض وتدمير ٣ طائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة.

‏وأوضح التحالف، أنه قد تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (٨) طائرات بدون طيار مفخخة، اليوم، جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، بحسب “الإخبارية”.

‏وأكد التحالف، أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من المليشيا الحوثية.