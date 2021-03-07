شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر 3 طائرات مُسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف، عن اعتراض وتدمير ٣ طائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة.
وأوضح التحالف، أنه قد تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (٨) طائرات بدون طيار مفخخة، اليوم، جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، بحسب “الإخبارية”.
وأكد التحالف، أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من المليشيا الحوثية.
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