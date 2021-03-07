شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، أن قوات التحالف تمكنت من تدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة.
وأوضح المتحدث أن الطائرات المفخخة حاولت استهداف المدنيين، مبيناً أن قوات التحالف تجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.
وأكد أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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