بارزاني يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب بارزاني​، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنّني أرحب بحرارة ​بالبابا فرنسيس​ في كردستان"، لافتًا إلى أن "زيارة قداسته إلى ​العراق​ وإقليم كردستان، هي بالفعل زيارة تاريخية، وتحمل الرسالة النبيلة للتعايش السلمي".

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد يوم أمس الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق 4 أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.